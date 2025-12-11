Mastella: "Solidarietà a Calenda, silenziarlo è inaccettabile e sbagliato" Così in una nota il sindaco di Benevento e leader di Noi di Centro Clemente Mastella

"La scelta di azzerare, per motivi presumibilmente di ordine politico, il convegno con Carlo Calenda alla Federico II è sbagliata, inaccettabile e contraria alla Carta Costituzionale. In questa circostanza, la mia solidarietà a Calenda è piena e incondizionata. La libertà di parola e il confronto delle idee hanno carattere sacrale in democrazia". Così in una nota il sindaco di Benevento e leader di Noi di Centro Clemente Mastella.

Mastella solidarietà a Calenda: "Tra me e lui sempre zero sconti"

"Molti ricorderanno che tra me e lui c'è stata una dialettica senza sconti. Confermo di non reputarlo un genio della politica. Proprio no. Ma silenziarlo è contro tutti i valori in cui credo e in cui ho creduto da sempre", conclude Mastella.