Da domani divieto di sosta e fermata lungo viale Atlantici Il provvedimento nei soli giorni e ore di messa a dimora di nuovi alberi

A partire da domani venerdì 12 dicembre, lungo il Viale Atlantici, vigerà un divieto di sosta e fermata con rimozione coatta, in ambo i lati della carreggiata. Lo comunicano da Palazzo Mosti precisando che "il divieto vigerà in regime di attuazione graduale e progressiva nei soli giorni ed esclusivamente negli orari, nel corso del mese di dicembre, in cui sarà eseguito l'intervento di messa a dimora di nuovi alberi con contestuale sostituzione di essenze arboree pericolanti".