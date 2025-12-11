Benevento, battere il Giugliano e attendere... buone notizie La squadra giallorossa non può mancare l'appuntamento con la vittoria

Un derby tira l'altro. Con la speranza di non spezzare l'incantesimo. Verrebbe di dire non c'è due senza tre, ma è un niente farsi prendere dalla scaramanzia e evitare queste affermazioni.

Ciò non toglie che il Benevento è chiamato a vincere questo terzo derby consecutivo, sulla carta il più abbordabile, ma anche uno dei più insidiosi proprio per le difficoltà che nasconde.

Il Giugliano viene da una serie per niente positiva: cinque sconfitte di fila, compreso la sfida di Coppa Italia a Terni. Batterlo sarebbe nient'altro che il minimo sindacale per una squadra che è seconda in classifica e insegue cercando di mettere il fiato sul collo alla capolista Catania.

Ma che partita c'è da attendersi domenica pomeriggio al Vigorito? I favori del pronostico sono tutti per la strega, ma questa serie C ha insegnato a tutti che le previsioni sono tutt'altro che un fatto scontato. E poi sulla panchina del Giugliano c'è quel “diavolo” di Eziolino Capuano, che ha sempre qualcosa in serbo per gli avversari più forti.

Il Benevento non deve farsi condizionare da nulla, si va in campo per ottenere una vittoria franca e per mettere apprensione alla capolista, che ha un test anche più difficile al Viviani di Potenza.

3-5-2 per Eziolino, 4-2-3-1 o anche 4-3-3 per la strega che mai come questa volta dovrebbe avere in rampa di lancio Pierluigi Simonetti. Il “tuttocampista” romano dovrebbe aver ormai convinto Floro Flores di poter essere utilizzato sin dall'inizio. Anche mercoledì in allenamento è stato tra i più convincenti, ricco di iniziative e sempre in movimento. Sembra davvero difficile che il Benevento possa fare a meno di un giocatore così.

Pensare ad altre variazioni francamente non sembra possibile: Maita e Prisco sono le scelte per distacco a centrocampo, così come Pierozzi e Ceresoli saranno gli esterni dello schieramento giallorosso. In avanti? Bè, con Lamesta praticamente intoccabile, e Tumminello che è decisamente in crescita di condizione, sarà difficile inventarsi altro. Il “Manconi casalingo” merita tutta la stima e da lui in casa c'è sempre da attendersi la giocata di classe.

LE ALTRE. Domenica alle 14,30 molti occhi saranno puntati sul Viviani di Potenza, dove sarà di scena la capolista contro la bella squadra lucana. Sperare in una grande partita dei ragazzi di De Giorgio. Il Benevento andrà in campo conoscendo già il risultato del Viviani, ma saprà anche l'esito di Trapani-Cosenza che si gioca sabato (14,30) al Provinciale e di Picerno-Salernitana che va in scena al Curcio sempre sabto alle 14,30. Sarà una giornata che può riservare sorprese.