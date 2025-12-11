Pronta la nuova palestra dell'ITIS Lucarelli: inaugurazione il 16 dicembre La struttura è stata realizzata con circa 800mila euro su fondi del Pnrr

Alle 10 di martedì 16 dicembre p.v. sarà inaugurata la nuova Palestra dell’Istituto Tecnico Industriale “Giovanni Battista Bosco Lucarelli” di Benevento al Viale San Lorenzo. Lo comunica Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento. Il nuovo edificio, realizzato con circa 800mila Euro su fondi del Pnrr, ha preso il posto di una precedente struttura, demolita, e sorge accanto al corpo di fabbrica principale dell’Istituto, ha una pianta rettangolare, avente il lato corto pari a 16,08mt., e lato maggiore pari a 25,68 mt.con copertura, prevista a tetto bifalda in legno lamellare, L'istituto, inoltre, nella giornata di sabato sarà aperto dalle 15 alle 20 per l'atteso Open Day, utile per presentare la propria offerta formativa ai ragazzi di terza media, i quali sono in procinto di scegliere il proprio percorso in una scuola superiore.