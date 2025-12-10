Furgone in fiamme in pieno centro a Benevento - FOTO Le fiamme hanno danneggiato un Fiat Ducato a pochi metri dal monumento ai Caduti

Danni e qualche momento di paura questa sera in pieno centro a Benevento per l'incendio che ha interessato un furgone, sembra in sosta, all'altezza di piazza Castello.

Le fiamme hanno interessato un Fiat Ducato adiacente la villa comunale. Numerose le telefonate al 115 e alle forze dell'ordine.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale, i carabinieri e gli agenti della Volante.

AGGIORNAMENTO

I vigili del fuoco del comando provinciale hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. I carabinieri hanno avviato le indagini sull'accaduto e per stabilire le cause che hanno scatenato le fiamme.