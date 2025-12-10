Mastella a tutto campo: dalla Regione ad un nuovo partito Il sindaco di Benevento intervistato dal direttore di Ottochannel Melillo

Un'altra vittoria schiacciante, la voglia di ridare dignità alle aree interne, la politica di prossimità e ancora tanti progetti per Benevento che non ha alcuna intenzione di lasciare.

Clemente Mastella analizza lo scenario in vista del nuovo corso della Regione ospite del direttore di Ottochannel Pierluigi Melillo per la trasmissione Punto di vista.

Risultato dalle urne: clamoroso

“Abbiamo ottenuto un risultato clamoroso - commenta - tenendo conto del fatto che non siamo un partito”. E annuncia la svolta “è tempo di trasformare Noi di centro da movimento in partito, sia in Campania con una struttura organizzativa adeguata, sia nel Mezzogiorno spingendomi anche in altre aree del Paese. Vogliamo contribuire a creare quell'area centrale che si rivela sempre fondamentale”.

Eletti fuori dalla giunta: "non lo trovo giusto ma resto leale a Fico"

E il sindaco di Benevento è tornato a ribadire il disaccordo sulla decisione di Fico di lasciare fuori dalla giunta i candidati: “Non è solo una battaglia per mio figlio, vale per tutti. In Campania su 400 candidati del centrosinistra nessuno è adeguato a fare l'assessore e andranno altri? Ma è una decisione che spiazza chi li ha votati. Che contribuirà ad allontanare ancor di più le persone dalla politica che sceglie qualcuno e si ritrova altri”.

In ogni caso però ribadisce lealtà politica a Fico: “E' ovvio che resta intatto il rapporto. Ho la libertà di esprimere un disaccordo senza però intaccare un rapporto”.

"A Benevento la guerra di Pd e Cinque stelle... fa male a loro che perdono"

E nonostante l'alleanza regionale continuano a fargli un'opposizione serrata Pd e Movimento Cinque Stelle. “Lo fanno... e perdono – commenta -. Unici in campania il Pd di Benevento per la prima volta ha perso il suo rappresentante regionale”. E per le prossime direttive in regione sulle aree interne detta la linea: lavorare su trasporti e sanità.

Tanti progetti per Benevento “non la lascio”

E in vista della prossima tornata elettorale per le comunale del 2026 il sindaco fa il punto sui tanti progetti da portare a termine: la ricostruzione delle scuole, a partire dalla Federico Torre, il depuratore, il Museo Egizio, il Parco delle Streghe, la nuova stazione di Benevento, piazza Risorgimento, la ristrutturazione dell'ex scuola allievi carabinieri. E ribadisce la scelta incondizionata di fare il sindaco “mi piace molto, mi piace il rapporto con le persone, il contatto immediato con la gente. Voglio lasciare un'impronta per questo territorio”.