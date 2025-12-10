A Limatola "Le Tinte unite" con il concerto di Natale

Un appuntamento che immette nell'atmosfera festiva. Per il secondo anno consecutivo il coro “Le Tinte unite” con il “Concerto di Natale” inaugura il cartellone natalizio “Limatola, borgo del Natale”, momento promosso dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Parisi.
Il gruppo limatolese, tutto al femminile, diretto da Angela Musco, si esibirà domani, giovedì 11 Dicembre, alle ore 19, nella rettoria di San Biagio, illuminata dalle luci della XVI edizione di “Cadeaux al Castello”.
Il coro nasce due anni fa come spazio di crescita personale e collettiva, nel quale la musica diventa strumento per riscoprire ascolto, relazione, armonia e collaborazione.
“Un laboratorio aperto - afferma Filomena Marotta, tra le fondatrici del coro - un’esperienza diretta che coinvolge corpo, voce ed emozioni, trasformando il gruppo, attraverso la musica, in una comunità unita con un forte senso di appartenenza”.
Il programma del “Concerto di Natale” di quest’anno presenta dei canti della tradizione natalizia, spaziando tra i classici in latino, quelli in napoletano, spagnolo e in inglese. Il concerto sarà replicato il 4 Gennaio nella chiesa di Sant’Eligio nella frazione di Biancano. Il 2 Gennaio il coro “Le Tinte unite” si esibirà nella cattedrale di Sant’Andrea Apostolo di Amalfi nell’ambito della rassegna di cori “Amalfi canta il Natale”.