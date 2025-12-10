Don Florio parroco di San Gennaro. Don Corleone a S. Maria di Costantinopoli

L'arcivescovo di Benevento, Felice Accocca, ieri 9 dicembre 2025, ha nominato monsignore Pietro Florio, Parroco della Parrocchia di “San Gennaro” in Benevento e il reverendo sacerdote don Biagio Corleone, Parroco della Parrocchia di “Santa Maria di Costantinopoli” in Benevento.
L'arcivescvo ha ringraziato monsignore Francesco Iampietro e don Maurizio Sperandeo per il sevizio reso, come Amministratori, alle rispettive comunità parrocchiali, invitandoli a continuare a svolgere il loro ufficio fino all’immissione nel possesso canonico dei nuovi Parroci.
Allo stesso modo, i nuovi Parroci continueranno a guidare le Parrocchie di provenienza, in qualità di Amministratori parrocchiali, fino all’immissione nel possesso canonico dei loro successori.
Monsignore Florio succede al compianto monsignore Pasquale Maria Mainolfi, mentre don Biagio Corleone assumerà la guida della parrocchia retta per decenni da monsignore Pompilio Cristino, deceduto improvvisamente qualche mese fa proprio mentre era nell'edificio sacro dle rione Ferrovia.