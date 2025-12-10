Mastella: tempi maturi per Ndc da movimento a partito L'annuncio del segretario nazionale di Noi di centro

"Abbiamo messo a tacere gli scettici, gli iettatori e pure l'Intelligenza artificiale che ci dava sotto la soglia: grazie ai sacrifici e al lavoro certosino dei candidati nelle cinque province, Noi di Centro si è imposta ed è ora il riferimento dell'area di centro nel campo largo. Ora siamo pronti ad attraversare il guado: da movimento diventeremo partito. Il brand Mastella funziona e sono con noi tanto la storia quanto l'algebra elettorale", lo spiega il segretario nazionale di Noi di Centro Clemente Mastella che ha riunito consiglieri regionali, candidati e segretari provinciali della Campania.

"I consiglieri regionali eletti, Pellegrino Mastella e Giuseppe Barra, saranno terminali delle tre province, che nonostante il notevole contributo elettorale non hanno avuto il seggio. Saremo la calamita dei centristi e dei moderati in Regione: alle prossime Amministrative saremo presenti con liste e candidati nei maggiori centri al voto, a partire dalle comunali di Avellino, fino ai centri maggiori del Napoletano, del Casertano e dell'Irpinia. Contestualmente avvieremo il tesseramento e nomineremo i dirigenti in tutte le province con una ramificazione che deve proiettarci verso le prossime Politiche", prosegue Mastella.

"In Regione la lealtà politica al presidente Fico è intatta, ma resta rammarico per una scelta, per noi errata, come lo stop agli eletti in Giunta. Mortificare con un'anatema non già e non tanto gli eletti ma quanto gli elettori, che si sono espressi con le preferenze, è contrario alla mia cultura politica: prendo atto ma non posso condividere", conclude Mastella.