Camion carico di sabbia si ribalta sulla carreggiata, conducente ferito Necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Telese Terme che hanno liberato il malcapitato

Momenti di paura e una persona ferita questa mattina per un incidente stradale registrato lungo via Bebiana, tra Solopaca e Melizzano. Incidente che ha visto coinvolto un camion Iveco carico di sabbia, condotto da un giovane. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante, per cause ora in corso di accertamento, si è ribaltato sulla carreggiate. Il camionista è rimasto incastrato con una gamba all'interno della cabina. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme che hanno liberato il conducente rimasto incastrato con un arto all'interno della cabina di guida e lo hanno affidato alle cure dei sanitari del 118. Operazione delicata quella dei vigili del fuoco che hanno dovuto sollevare la postazione di guida di qualche centimetro per consentire di liberare il malcapitato. La cabina è stata infatti sollevata con l'utilizzo di particolari cuscini (Vetter) che inseriti sgonfi tra l'asfalto e la carrozzeria, sono stati poi riempiti d'aria in modo da sollevare il mezzo pesante poi recuperato con l'ausilio della gru arrivata dal comando provinciale di Benevento.