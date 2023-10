Aggredisce la moglie anche perché la cena non gli piace: prosciolto Benevento. Un 60enne di S. Angelo a. C. 2) Lesioni, assolto titolare bar a San Giorgio del Sannio

Il fatto non sussiste. E' la formula con la quale il gup Maria Di Carlo ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti di 60enne di Sant'Angelo a Cupolo, difeso dall'avvocato Luca Russo, del quale era stato chiesto il rinvio a giudizio per maltrattamenti in famiglia.

L'accusa era relativa ai comportamenti che avrebbe mantenuto nei confronti della moglie, colpita con pugni alla testa e pesantemente offesa, magari, perchè la cena non era stata di suo gradimento, ed il figlio, aggredito verbalmente.

LESIONI GRAVISSIME; ASSOLTO TITOLARE DI UN BAR A SAN GIORGIO DEL SANNIO

Era accusato di lesioni personali gravissime, assolto per non aver commesso il fatto. E' la sentenza del giudice Telaro al termine del processo a carico di 53enne, titolare di una bar a San Giorgio del Sannio. L'imputato è stato difeso dall'avvocato Massimiliano Ricciardi.