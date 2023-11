Auto rubata e da smontare a pezzi: arrestate quattro persone Operazione Commissariato di Telese: tre napoletani in carcere, una persona di Dugenta ai domiciliari

Li hanno arrestati per ricettazione. E' l'ipotesi di reato contestata in concorso a tre persone di Napoli e ad una di Dugenta: le prime sono finite in carcere, l'altra ai domiciliari.

E' il bilancio di una operazione degli agenti del Commissariato di Telese Terme: secondo una prima ricostruzione, l'attenzione sarebbe stata puntata su un'auto che, dopo essere stata rubata, sarebbe stata trasferita in un capannone di proprietà del sannita, dove, probabilmente, sarebbe stata smontata per ottenerne i pezzi da immettere sul mercato.

Un piano che l'intervento dei poliziotti ha mandato in fumo. Gli indagati sono difesi, tra gli altri, dall'avvocato Ettore Marcarelli.