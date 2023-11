Accende e lancia petardo durante una partita di II categoria: denunciato Il giovane identificato dai carabinieri della Stazione di Amorosi

I carabinieri della stazione di Amorosi hanno denunciato un giovane della Valle Telesina perché nel corso di un incontro di calcio valevole per la 2^ categoria del campionato regionale è stato individuato tra gli altri tifosi presenti allo stadio mentre lanciava un petardo nei pressi della tribuna. Per fortuna dei presenti non ci sono stati feriti e danni a cose. Sono state anche avviate le procedure per la richiesta di applicazione del Daspo nei suoi confronti. “E’ sempre attenta – spiegano dalla Compagnia dell'arma di Cerreto Sannita - la vigilanza dei carabinieri del comando provinciale di Benevento anche durante le manifestazioni sportive al fine di garantire la sicurezza degli atleti e del pubblico”.