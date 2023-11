Si è insediato il nuovo questore Giovanni Nunzio Trabunella Benevento. Questa mattina la cerimonia

E' arrivato alle 8.30, atteso da dirigenti, funzionari, donne e uomini della Polizia. Giornata d'esordio per il qurestore Giovanni Nunzio Trabunella, nuovo vertice della Questura di Benevento. Un saluto al picchetto, poi la deposizione dinanzi al monumento ai caduti di una corona di alloro in memoria dei poliziotti caduti in servizio.

Sessant'anni, origini palermitane, primo dirigente dal 2007, con la direzione della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale e poi dell’Ufficio Personale della Questura di Napoli, il dottore Trabunella nella sua carriera ha prestato servizio ad Enna, come dirigente del Commissariato di Sarno e nelle Questure di Salerno ed Avellino. Nel 2016, infine, l'incarico di Vicario a Frosinone.

Alle 12.15 l'incontro con gli organi di informazione.