Il questore Trabunella: "Inculchiamo nei giovani i limiti imposti dalla morale" Benevento. Il neo vertice della Questura ha incontrato gli organi di informazione

Da una parte la “tutela della comunità”, dall'altra la “prevenzione”. E' la dichiarazione di intenti del nuovo questore di Benevento, Giovanni Nunzio Trabunella, che questa mattina, dopo essersi insediato in via De Caro, ha incontrato gli organi di informazione.

Dopo il grazie rivolto al predecessore, Edgardo Giobbi, per il lavoro svolto, Trabunella ha insistito sulla “vicinanza ai cittadini che devono vedere in noi un sicuro approdo di legalità ed un baluardo dello svolgimento della vita civile”. L'attività preventiva è stata definita “fondamentale”: “Dobbiamo proteggere l'interesse delle persone – ha aggiunto - come servizio per la collettività, con una particolare attenzione “alle fasce deboli ed alle vittime del reato, diventandone interlocutori sensibili e facendo sentire loro la nostra vicinanza”.

Sulla scia di quanto successo nei giorni scorsi in provincia di Venezia, con l'omicidio di una 22enne e l'arresto del suo ex – una storia drammatica che ha inevitabilmente avuto una eco vastissima - il Questore ha rivolto un pensiero ai più giovani, “la nostra speranza”. Si è detto convinto che sia indispensabile “inculcare in loro i limiti imposti dalla morale, dai valori e dall'educazione”. Solo così, ha concluso, “riusciremo ad allontanarli da ogni forma di devianza”.