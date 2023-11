Violento scontro frontale sulla Telesina: due feriti in codice rosso Incidente stradale al chilometro 49, nel territorio di Vitulano tra una Kia Sportage e una Jeep

E' di due persone trasportate in codice rosso al San Pio di Benevento dopo essere state 'stabilizzate' dai sanitari dell'Unità di rianimazione della Croce Rossa di Benevento 118 il bilnacio dell'ennesimo, terribile, incidente stradale registrato questo pomeriggio lungo la Statale Telesina tra Paupisi e Benevento, nel territorio di Vitulano al chilometro 49. A Scontrarsi una Jeep Compass ed una Kia Sportage. Violentissimo l'impatto frontale che ha catapultato la Kia su una scarpata. Scattato l'allarme, sul posto sono accorse le ambulanze della Croce Rossa, con il medico rianimatore a bordo e della Misericordia che hanno trasferito in ospedale a Benevento i due conducenti, entrambi feriti in maniera grave. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno estratto i malcapitati dagli ammassi di lamiera in cui sono stati ridotti entrambi i veicoli e dei carabinieri con il personale Anas.

Traffico bloccato per consentire le operazioni di soccorso e a causa dei veicoli incidentanti fermi sulla carreggiata.

IN AGGIORNAMENTO