Accusato di aver palpeggiato nel negozio una cliente, condannato Benevento. Due anni e 6 mesi ad un 51enne

Il pm Olimpia Anzalone aveva chiesto la condanna a 3 anni e 2 mesi, l'avvocato Gigi Giuliano l'assoluzione del suo assistito perchè il fatto non sussiste. Nel tardo pomeriggio la sentenza del Tribunale che, riconosciuta l'ipotesi più lieve, ha fissato a 2 anni e 6 mesi la pena per G.B., 51 anni, a carico del quale è stato disposto anche il risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile.

L'uomo era accusato di violenza sessuale ai danni di una 50enne di nazionalità ucraina, rappresentata dall'avvocato Cattaneo, che abita a Benevento. I fatti risalivano al 12 settembre del 2019, quando l'allora 47enne, secondo gli inquirenti, avrebbe spinto con forza la donna, che era entrata nel suo negozio per acquistare dei capi di abbigliamento, verso i camerini riservati alla prova degli abiti.

Qui le avrebbe ripetutamente palpeggiato il sedere ed il seno, poi, quando lei aveva cercato di allontanarlo e di guadagnare l'uscita, lui l'avrebbe trattenuta per la maglia e le avrebbe rivolto espressioni pesantissime. La denuncia aveva dato il là ad una inchiesta sfociata nel rinvio a giudizio dell'imputato e, oggi, nella sua condanna che la difesa appellerà.