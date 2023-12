Violazione del codice del Consumo, sequestrati 24mila articoli Proseguono i controlli della Guardia di Finanza nel Sannio: commerciante multato

Continuano i controlli della Guardia di Finanza nel Sannio presso attività commerciali, gestite anche da imprenditori di nazionalità cinese. Questa volta i militari sono entrati in azione a Dugenta dove hanno sequestro circa 24mila prodotti privi delle necessarie informazioni previste dal Codice del Consumo.

In particolare, militari della Tenenza di Solopaca hanno controllato un esercizio commerciale a Dugenta dove hanno accertato che erano pronti per essere commercializzati miglia di articoli natalizi non provvisti della marcatura CE, ovvero l’indicazione dell’origine di produzione nella Comunità Europea. Inoltre, le confezioni erano prive delle istruzioni, informazioni e avvertenze in lingua italiana.

Il responsabile dell’attività commerciale è stato segnalato alla Camera di Commercio per le violazioni riguardanti il Decreto Legislativo n. 206/2005 e gli è stata irrogata la sanzione amministrativa di 4.032 euro. La merce è stata sottoposta a sequestro.