Droga ed estorsioni, blitz della Dda in Valle Caudina: 23 misure cautelari Indagine dei carabinieri, interessate anche altre province

Sono 23 le misure cautelari che i carabinieri stanno eseguendo in Valle Caudina ed in altre province italiane per una indagine della Dda che ipotizza, a vario titolo, l'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e la tentata estorsione, con l’aggravante del metodo mafioso.

IN AGGIORNAMENTO