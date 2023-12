Mattone sfonda vetrata, ladri in azione in bar: rubato incasso E' accaduto nella notte lungo Corso Garibaldi

Mattone nella porta a vetro e incasso rubato dal registratore di cassa. Ladri in azione la scorsa notte in pieno centro a Benevento dove nel mirino è finito un bar lungo Corso Garibaldi. Com'era già accaduto la scorsa settimana ai danni di un pub e bar a piazza Risorgimento, per entrare nell'attività commerciale i balordi hanno mandato in frantumi una vetrina. 'Attenzioni' rivolte ai soldi custoditi nella casa – circa 800 euro – che sono stati portati via. Alla riapertura l'amara sorpresa per i titolari che hanno allertato le forze dell'ordine.