"Ha maltrattato la suocera" (che continua ad accudire): condanna annullata Sì della Cassazione al ricorso, nuovo giudizio di appello per una 54enne di Foglianise

Era stata condannata a 2 anni perchè ritenuta responsabile di aver maltrattato la suocera, che continua ad accudire. Una pena confermata in appello, ma ora annullata con rinvio dalla Cassazione (cassati invece definitivamente altri reati come la resistenza), che ha disposto un nuovo giudizio di secondo grado. E' la conseguenza del sì al ricorso presentato dall'avvocato Natascia Pastore per una 54ene di Foglianise.

Era stata tirata in ballo da una indagine sfociata sul versante cautelare nell'applicazione a suo carico del divieto di dimora e di avvicinamento alla parte offesa, che aveva comunque chiesto che fosse la nuora ad occuparsi di lei. Vicenda dai tratti paradossali, sanzionata dal giudice Anita Polito con 2 anni inflitti all'imputata, che si li era visti ribadire in appello. Decisioni ora ribaltate dalla Suprema Corte.