Due giovani vite spezzate: Gianpiero aveva 24 anni, Biagio 28 Benevento. Le vittime dell'incidente lungo la Fondovalle sono di San Lorenzello

Due vite spezzate nell'ennesima tragedia, ancora l'asfalto bagnato di sangue. Ancora dolore. Gianpiero aveva 24 anni, Biagio 28: erano di San Lorenzello, sono le vittime del terribile impatto registrato nella tarda serata di ieri lungo la Fondovalle Isclero, nei pressi degli svincoli di Melizzano e Solopaca.

Secondo una prima ricostruzione, erano a bordo di una Fiat Punto che si è scontrata, per cause in corso di accertamento, con una Fiat Bravo nella quale viaggiavano un ragazzo ed una ragazza ed una Renault Kadjar condotta da un uomo, tutti trasportati in ospedale, a Benevento, in codice rosso. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea, le ambulanze della Croce rossa e della Misericordia, i carabinieri, che hanno proceduto ai rilievi.

Niente da fare per i due laurentini, inutile ogni soccorso. Le loro salme sono state trasferite presso l'obitorio del San Pio, a disposizione della Procura.

Strazianti le scene sul luogo di un dramma spaventoso che ha allungato la lista dei lutti registrati nelle ultime settimane lungo le strade della nostra provincia. Un bilancio pauroso che, purtroppo, continua ad essere aggiornato