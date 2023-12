Trovati in possesso di marijuana: una denuncia e una segnalazione Nel mirino degli agenti del Commissariato di Telese Terme due persone del Gambia

Gli agenti del Commissariato di Telese Terme hanno fermato e controllato due cittadini del Gambia. I due sono stati trovati in possesso di circa 13 grammi di marijuana e per questo denunciato per detenzione illecita di sostanza stupefacente. L’altra persona, invece, trovata in possesso di una modica quantità della stessa sostanza, è stato segnalato.