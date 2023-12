La Valle Telesina si è fermata per l'ultimo saluto a Biagio e Gianpiero A San Lorenzello i funerali del 24enne e del 28enne morti in un drammatico incidente sabato scorso

Dolore, incredulità e silenzio hanno contraddistinto questa mattina a San Lorenzello i funerali di Biagio, 24 anni e Gianpiero, che di anni ne aveva 28, tragicamente morti una settimana fa in un terribile incidente stradale lungo la Fondovalle Isclero. L'ultimo saluto ai due giovani nella Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo Martire, colma di fedeli come non mai. Messa celebrata dal parroco don Claudio Carofano – presenti anche altri parroci del comprensorio.

Tantissime le persone che hanno voluto rendere omaggio a Biagio e Giampiero e che hanno accompagnato i feretri, trasportati a spalla, fino all’adiacente Piazza Antonio Cestari.

Per l’occasione il primo cittadino di San Lorenzello, Antimo Lavorgna ha proclamato il lutto cittadino, sospendendo tutte le manifestazioni natalizie in corso.

“Questo tragico evento – ha dichiarato il sindaco Lavorgna – ha suscitato nei laurentini una profonda commozione. Due giovani vite spezzate sono un qualcosa di inaccettabile per la nostra laboriosa Comunità, la quale ricorderà per sempre i nostri sfortunati e bravi ragazzi che avrebbero meritato di vivere ancora a lungo”.