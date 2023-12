Bussano alla porta per controllarla, non risponde. Trovata morta sul pavimento Dramma a Solopaca, la vittima è una 50enne

I carabinieri della locale Stazione hanno bussato più volte alla porta dell'abitazione, senza però ricevere risposta. Strano, perchè lei era sempre sollecita a farlo quando andavano a controllarla, a verificare il rispetto delle prescrizioni legate alla detenzione domiciliare alla quale era sottoposta per vecchi reati commessi quando era a Rimini.

Ecco perchè i militari si sono fortemente insospettiti ed hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Il tempo di accedere alla casa, poi la terribile scoperta del suo corpo senza vita. Quello di una 50enne nata in Croazia che da qualche anno si era trasferita a Solopaca. La poverina era sul pavimento, per lei non c'era purtroppo più nulla da fare.

Su ordine del pm Marilia Capitanio, la salma è stata trasferita presso l'obitorio del San Pio, dove il medico legale Emilio D'Oro procederà alla visita esterna, in attesa dell'eventuale fissazione dell'autopsia. Resta da capire cosa abbia stroncato l'esistenza della donna.