"Usura a commerciante", a Montesarchio scatta il secondo arresto: fermato 50enne Ai domiciliari un uomo di Rotondi bloccato in flagranza dai carabinieri

Salgono a due gli arresti operati in flagranza di reato a Montesarchio per una presunta usura. Al 57enne fermato dai carabinieri nella serata di lunedì si è aggiunto infatti, ieri sera, Carmine F. , un 50enne di Rotondi trovato in possesso di tre assegni bancari, per complessivi 2500 euro, senza data e beneficiario, firmati dal titolare di un'attività commerciale al quale l'indagato avrebbe prestato lo scorso anno la somma di 2500 euro. Nel mirino dei carabinieri anche 300 euro in contanti ed altri 600 rinvenuti nella sua abitazione durante una perquisizione.

Secondo una prima ricostruzione, il fermo sarebbe scattato dopo un incontro a Montesarchio tra il 50enne e la parte offesa, che dovrebbe essere la stessa che aveva denunciato il 57enne imprenditore. Come quest'ultimo, anche il 50enne, difeso dagli avvocati Giovanna Coppola e Gerardo Perna Petrone, è stato sottoposto, su disposizione del pm Giulio Barbato, ai domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida dinanzi al Gip.