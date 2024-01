Mogli maltrattate ad Airola e Telese, misura cautelare per due uomini La gelosia alla base dei comportamenti violenti. Indagini dei carabinieri coordinate dalla Procura

Maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate ai danni della moglie. Questi i reati contestati ad un uomo di Airola destinatario di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla parte offesa ed ai luoghi dalla stessa frequentati nonché divieto di dimora nella provincia di Benevento, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica di Benevento.

Le indagini venivano avviate in seguito alla trasmissione di annotazioni di servizio dei militari concernenti segnalazioni provenienti dall’uomo e da una dottoressa del pronto soccorso presso cui si era recata la vittima nonché dalla successiva querela nella quale la donna aveva denunciato le condotte dall’aprile 2023 ad opera del marito. Abituali vessazioni, ingiurie, minacce e aggressioni fisiche prevalentemente motivate dalla morbosa gelosia dell’uomo che hanno portato all'attività investigativa supportata anche da alcune testimonianze sfociata ora nel provvedimento cautelare.

Stessa sorte anche per un uomo di Telese Terme destinatario della stessa misura (divieto di avvicinamento alla persona offesa ed ai luoghi da questa abitualmente frequentati, mantenendo una distanza non inferiore a 500 metri) che ha dato il consenso al braccialetto elettronico. L'uomo è gravemente indiziato si maltrattamenti ai danni della moglie, con l’aggravante di aver commesso i fatti in presenza dei figli minorenni. Anche in questo caso indagini avviate dopo la denuncia della vittima. Comportamenti generati sempre da una gelosia ossessiva. Prima di denunciare il marito, la donna si era recata presso un centro antiviolenza da cui era stata presa in carico.