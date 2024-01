Rimorchio di un camion contro una Panda, l'assurdo destino di Francesco Benevento. Incidente nel 2022, un 72enne muore dopo 10 giorni. Chiesto un rinvio a giudizio

La Procura ne ha chiesto il rinvio a giudizio, è il gup Pietro Vinetti a dover decidere se spedire o meno a processo Carlo Alberto Del Vecchio, 37 anni, della provincia di Caserta, chiamato in causa per la morte di Francesco, 72 anni, di Solopaca, avvenuta a distanza di dieci giorni da un incidente accaduto il 2 maggio 2022 a Castelvenere, lungo la strada provinciale.

Assistito dall'avvocato Bruno Camilleri, Del Vecchio era alla guida di un autoarticolato il cui rimorchio, secondo gli inquirenti, aveva impattato lateralmente, con la parte posteriore, il lato anteriore sinistro della Fiat Panda condotta dalla vittima in direzione opposta. Una ricostruzione, quella emersa dalla consulenza della Procura, alla quale la difesa ha opposto la propria, di diverso segno.

La macchina si era ribaltata, anche la moglie del 72enne era rimasta ferita. Lui era stato trasportato al San Pio, dove, dopo dieci giorni, il suo cuore si era fermato per sempre. Su incarico del pm Giulio Barbato, il medico legale Emilio D'Oro aveva eseguito l'autopsia, per la quale i familiari del pensionato, rappresentati dagli avvocati Antonella e Sara Forgione, avevano nominato come loro consulente il medico legale Monica Fonzo. Oggi l'udienza preliminare, nelle prossime ore la pronuncia del giudice.