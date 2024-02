"Ha molestato sessualmente una bambina", assolto: il fatto non sussiste Benevento. La sentenza del Tribunale per un 64enne di Guardia Sanframondi

Prima la deposizione della parte offesa, per la quale era stato disposto l'accompagnamento coattivo, e l'esame dell'imputato, poi la discussione: il Pm aveva chiesto il minimo della pena, ma il Tribuanle, accogliendo le conclusioni dell'avvocato Federico Di Mezza, ha assolto, perchè il fatto non sussiste, un 64enne di Guardia Sanframondi, accusato di aver molesto sessualmente una bimba di 10 anni.

La vicenda, al centro di una indagine, risaliva al 2010, ma era emersa nel 2018, quando la madre dell'allora minore si era rivolta ai carabinieri, raccontando di essere diventata il bersaglio dei presunti insulti che l'uomo, e non solo, le avrebbe rivolto, e anche di aver saputo dalla figlia ciò che lui le avrebbe fatto in passato.

Secondo gli inquirenti, approfittando del rapporto di amicizia e frequentazione con la donna, in due occasioni – settembre ed ottobre del 2010 - lui avrebbe costretto la piccola a subire atti sessuali. In particolare, le avrebbe toccato una gamba, poi le avrebbe palpeggiato il seno in un'auto, mentre le dava un passaggio.

Nel febbraio del 2020 il rinvio a giudizio e l'inizio del processo, oggi concluso con l'assoluzione del 64enne.