Pensionato morto dopo essere stato investito, 47enne assolto anche in appello Benevento. Nel 2010 il drammatico incidente costato la vita ad un 67enne di Paduli

Confermata in appello l'assoluzione stabilita dal Tribunale di Benevento, nel novembre 2015, per Massimiliano Treppiedi, 47 anni, di Buonalbergo, difeso dall'avvocato Raffaele Fabiano, accusato .di aver provocato, investendolo con la sua auto, la morte di un pensionato.

I fatti risalivano al settembre 2010: luomo era al volante della Bmw che aveva investito, mentre attraversava la statale 90 bis in un ampio tratto di curva, un 67enne di Paduli. L'incidente si era verificato alla contrada Carpinelli, teatro di un impatto evidentemente ritenuto impossibile da evitare. Soccorso, il malcapitato era stato trasportato al Rummo e giudicato in prognosi riservata. A distanza di due giorni il suo cuore si era fermato per sempre.