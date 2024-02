Cultura della legalità, gli studenti delle medie di Solopaca con i carabinieri Al centro dell'incontro i pericoli che possono arrivare dai social e prevenzione del bullismo

La Scuola e l’Arma dei Carabinieri hanno il comune obiettivo di educare i ragazzi alla legalità, così da renderli pienamente consapevoli dei loro diritti e doveri, in modo da sviluppare i propri interessi in una società giusta, priva di prevaricazioni e violenze.

Per il conseguimento di tale risultato da diversi anni è in atto il progetto “la cultura della legalità” che prevede degli incontri tra i Carabinieri e gli studenti presso gli tutti gli Istituti Scolastici, per infondere nei giovani di oggi quel bagaglio culturale e comportamentale idoneo a formare i cittadini del futuro.

Nell’ambito di questo progetto, presso la Scuola Secondaria di I grado “Cap. G. LEONARDI” di Solopaca, si è svolto uno di questi incontri che ha visto la partecipazione degli studenti di tutte le classi e dei loro docenti con i carabinieri.

I ragazzi, sapientemente indirizzati dai loro insegnanti hanno potuto approfondire la riflessione sul tema della legalità, già affrontato precedentemente in classe, apprendendolo dalla voce di chi lavora quotidianamente “sul campo”.

L’incontro ha riscosso molto interesse da parte dei ragazzi, che hanno stimolato i militari con molteplici domande soprattutto in merito alle tematiche più vicine alla loro età adolescenziale e quindi di loro maggiore interesse: il bullismo, il cyber-bullismo, l’uso consapevole dei social-network, le norme sulla sicurezza stradale, la violenza di genere, l’uso di sostanze stupefacenti e l’abuso di sostanze alcoliche.

Le risposte ricevute, corroborate da esempi pratici ed aneddoti, hanno appagato la curiosità degli studenti, che hanno riferito di sentirsi maggiormente pronti ad affrontare tutte quelle problematiche che li investiranno anche nel loro immediato futuro.