Scippa la borsa ad una donna a Montesarchio, fermato 39enne Le indagini dei carabinieri. L'uomo ai domiciliari

I carabinieri hanno arrestato il presunto autore di uno scippo avvenuto in valle Caudina ai danni di una donna di Montesarchio. Ai domiciliari un trentanovenne di Moiano, identificato e bloccato dai carabinieri. I militari, grazie alla descrizione della donna, sono riusciti a individuare il responsabile, che è stato riconosciuto dalla vittima. Nella borsa scippata documenti e denaro.

L'episodio l'altra sera tra via Curzio e la centralissima piazza Poerio dove la malcapitata era finita nel mirino di uno scippatore entrato in azione con il volto parzialmente coperto. Poco dopo l'allarme lanciato dalla donna, i carabinieri hanno fermato e trasferito in caserma l'indagato che è stato riconosciuto dalla vittima. Recuperata anche la refurtiva che è stata riconsegnata alla malcapitata.