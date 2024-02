Incursione nel 'Medical center', due giovani arrestati dalla Mobile Benevento. Due 30enni ai domiciliari

Sono ritenuti i presunti responsabili della incursione in un centro di riabilitazione. E' per questo che la Squadra mobile ha arrestato Angelo L. M. e Antonio B., 30 e 36 anni, di Benevento. Secondo una prima ricostruzione, nel mirino è finito, alla contrada Piano Cappelle, il 'Medical center', nel quale i due si sarebbero introdotti, forzando una porta, per rubare i soldi dei distributori di bevande e merendine.

I poliziotti, che evidentemente ne stavano seguendo i movimenti, li hanno bloccati a bordo di una Peugeot 206 nei pressi di un distributore di carburante in via Napoli. Perquisiti, sono stati trovati in possesso di due cacciaviti ed una pinza, oltre che denaro trafugato nella struttura, parte del quale era stato cambiato in banconote presso un bar.

Condotti in Questura, il 30enne ed il 36enne, su ordine del pm Giulio Barbato, soono stati accompagnati a casa, agli arresti Sono difesi dagli avvocati Fabio Russo e Claudio Fusco.