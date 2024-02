Picchia uno zio, con un coltello minaccia i carabinieri: arrestato un 21enne Benevento. Il giovane è stato condotto in carcere

Prima avrebbe picchiato un familiare, poi avrebbe minacciato i carabinieri. E' per questo che è finito in carcere Manuel M., 21 anni, di Benevento, già noto alle forze dell'ordine.

Secondo una prima ricostruzione, e per cause in corso di accertamento, il giovane si sarebbe scagliato contro uno zio, riempiendolo di botte. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri, che il 21enne avrebbe minacciato impugnando un coltello.

Bloccato, è stato condotto in caserma e, dichiarato in arresto, trasferito presso la casa circondariale di contrada Capodimonte. Ha nominato come difensore l'avvocato Antonio Leone.