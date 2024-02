Droga che 'vola' da un'auto: un'assoluzione ed un rinvio a giudizio Benevento. La decisione per due persone di Ceppaloni

Un'assoluzione ed un rinvio a giudizio. Sono le decisioni del giudice Roberto Nuzzo per due delle tre persone di Ceppaloni– un'altra aveva già patteggiato – che nel novembre 2022 erano state arrestate dai carabinieri – successivamente erano tornate in libertà. In una indagine antidroga.

L'assoluzione, perchè il fatto non sussiste, è stata stabilita per Giuseppe Cannella (avvocato Marianna Febbraio), 39 anni, giudicato con rito abbreviato – il pm aveva chiesto 1 anno e 4 mesi e una multa di 13mila 500 euro-, mentre dovrà affrontare il processo Graziano Ricci (avvocato Giuseppe Vanorio), 62 anni.

Come si ricorderà, i tre erano a bordo di un'auto dalla quale era 'volato' un involucro con 100 grammi di hashish. Droga di cui si era assunto la responsabilità un 27enne.