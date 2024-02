Per paura dei furti, esce con soldi e oro in borsa: scippata, cade e si fa male Telese Terme. I carabinieri hanno identificato e denunciato tre giovani

Ha cercato di resistere con tutte le sue forze, non voleva che le portassero via i soldi e gli oggetti d'oro che, uscendo, si era portata dietro per paura che, in sua assenza, i ladri le 'visitassero' l'abitazione. Non immaginava che l'incubo si sarebbe materializzato in strada, e che la sua strenua difesa contro uno scippo sarebbe sfociata nella frattura di un malleolo.

Vittima dell'episodio, accaduto qualche giorno fa in via Marco Polo, a Telese, una 60enne. Secondo una prima ricostruzione, mentre stava camminando, la malcapitata è stata avvicinata da un'auto con a bordo tre giovani. Due di loro sono scesi e le hanno strappato la borsa nella quale custodiva le sue cose. La poverina ha provato ad opporsi, ma è caduta sull'asfalto.

Soccorsa, è stata trasportata al Fatebenafretelli e giudicata guaribile in trenta giorni. Immediato l'avvio delle indagini da parte dei carabinieri della locale Stazione, che, attraverso l'analisi delle immagini delle telecamere della zona, sono risaliti alla macchina, al conducente e agli altri due protagonisti.

Si tratta di tre ventenni di Telese, Solopaca e Castelvenere: i primi due difesi dall'avvocato Massimo Scetta, l'altro dall'avvocato Lucia Sagnella. Messi alle strette, hanno ammesso le loro responsabilità, dicendosi dispiaciuti per quanto capitato alla vittima. Per tutti è scattata la denuncia.

+++

CASTELVENERE, ANCORA FURTI NELLE ABITAZIONI

Ancora furti a Castelvenere. Nel mirino dei ladri sono finite ieri sera abitazioni e villette all'ingresso del paese , in via Verdi ed in altre zone. Una volta all'interno, i malviventi hanno razziato tutto ciò che hanno trovato, dandosi poi alla fuga e facendo perdere, al momento, le loro tracce. Episodi che si agiungono a quelli già registrati nei giorni precedenti, comprensibile, ed inevitabile, la preoccupazione dell'opinione pubblica.