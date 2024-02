Furto al Medical center, in libertà 30enne e 37enne: processo tra una settimana Benevento. Obbligo di firma per La Montagna e Barricelli

Rimessi in libertà, con l'obbligo di firma, Angelo La Montagna (avvocato Claudio Fusco) , 30 anni, e Antonio Barricelli (avvocato Fabio Ficedolo), 37 anni, di Benevento, arrestati, come anticipato da Ottopagine, per il furto all'interno del Medical center. E' quanto deciso dal giudice Telaro, dopo la convalida, nel corso della direttissima, che proseguirà il 20 febbraio dopo la richiesa di termine a difesa dei legali.