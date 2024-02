Coltello trovato in casa, gettato quando i carabinieri hanno estratto il taser Benevento. Libero il 21enne finito in carcere due giorni fa. A giugno rito abbreviato

Il Pm aveva chiesto la custodia cautelare in carcere, ma il giudice Graziamaria Monaco lo ha rimesso in libertà E' la decisione assunta, dopo la convalida dell'arresto, che ha aperto la direttissima, per Manuel Maturo, 21 anni, di Benevento, già noto alle forze dell'ordine, finito due giorni fa a Capodimonte per resistenza a pubblico ufficiale e minaccia.

Difeso dall'avvocato Antonio Leone, il giovane ha offerto la sua versione dei fatti, accennando alla sua condizione di ubriachezza e ammettendo di aver litigato con uno zio, che aveva colpito con più pugni al volto. Ha poi aggiunto di essere sceso in strada e di essere fuggito, tornando nell'abitazione, quando aveva visto i carabinieri, nel frattempo allertati al pari del 118.

Una volta in casa- ha proseguito-, aveva dato in escandescenze, afferrando un coltello, trovato su un tavolo, con il quale – secondo l'accusa- aveva minacciato i militari. Una lama che aveva subito gettato sul pavimento – ha concluso -quando i carabinieri avevano estratto un taser. Il 12 gkiugno la celebrazione del rito abbreviato per il 21enne.