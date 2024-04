Inter campione d'Italia, sorpresi con pugnale e coltelli durante festeggiamenti Valle Caudina. Controlli dei carabinieri di Montesarchio

Li hanno trovati in possesso di armi bianche durante i festeggiamenti per la vittoria dell'Inter, diventata campione d'Italia con cinque giornate di anticipo. E' per questo che i carabinieri della Compagnia di Montesarchio hanno denunciato due giovani: uno di Arienzo, l'altro del posto, al quale sono stati sequestrati un pugnale e due coltelli a serramanico.

Nel corso dei controlli i militari hanno anche segnalato come consumatori di droga sei persone tra i 19 e i 54 anni che avevano dosi di hasosh, marijuana e crack. Eseguite alcune perquisizioni, multati alcuni automobilisti, sequestrato un veicolo, ritirate due patenti e una carta di circolazione. Infine, arrestato un giovane di nazionalità tunisina, sorpreso mentre cedeva sostanze in piazza La Garde.