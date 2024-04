Benevento, per Pastina lesione del menisco esterno Il giocatore dovrà essere operato per la rimozione della cartilagine del ginocchio

L'ultima tegola sul capo del Benevento si chiama Christian Pastina: per lui lesione del menisco esterno, per il quale purtroppo occorre un intervento chirurgico (possibile in artroscopia).

Si era capito subito che il danno al ginocchio non fosse lieve e ora gli esami strumentali hanno confermato questa previsione. Per Pastina i play off diventano in salita, anche se con il possibile allungamento dei tempi relativi al caso Taranto, il giocatore potrebbe avere più tempo a disposizione per recuperare. Staremo a vedere.

Per Auteri un pensiero in più, considerando che nella difesa a tre solo Pastina è mancino. Anche il giovane Viscusi è di piede sinistro, ma forse più abituato a fare l'esterno che il braccetto. In ogni caso. Per i play off, Auteri ha disponibile anche Meccariello: vuol dire che bisognerà adattare qualche centrale a sinistra (Berra o Capellini). In ogni caso la difesa sarà ugualmente un punto di forza della squadra giallorossa.