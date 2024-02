Sfonda con un palo parabrezza dell'auto di una commerciante: assolto in appello Benevento. Un 46enne era stato condannato a 4 mesi in primo grado

Era stato condannato a 4 mesi per danneggiamento, ma in appello è stato assolto perchè il fatto non costituisce reato. E' la sentenza per Giovanni Santamaria Moschetta (avvocato Fabio Russo), 46 anni, di Benevento, al quale era stato contestato un episodio accaduto nel gennaio del 2019.

Quando, dopo aver sradicato un palo della segnaletica stradale, l'aveva utilizzato per sfondare il parabrezza anteriore e bersagliare il tettuccio di una Fiat Panda che la proprietaria – titolare di un'attività commerciale della zona – aveva lasciato in sosta lungo via De Caro, dinanzi al Tribunale. Una consulenza disposta dalla Procura aveva concluso per una parziale incapacità di intendere e di volere dell'uomo.