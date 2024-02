Accusato di aver abusato sessualmente della figlia, assolto: fatto non sussiste Benevento. La sentenza per un 68enne

Assolto perchè il fatto non sussiste. E' la sentenza del Tribunale, in linea con la richiesta del pm Giulio Barbato e della difesa, rappresentata dall'avvocato Antonio Leone, per V. :C., un 68enne di Benevento, accusato di aver abusato della figlia, che avrebbe anche maltrattato. Si tratta dell'epilogo di una indagine dei carabinieri nella quale era stata inizialmente tirata in ballo, per i maltrattamenti, anche la moglie, la cui posizione era stata però archiviata.

L'attività investigativa era partita quando la giovane, poco più che ventenne, era riuscita ad allontanarsi dall'abitazione nella quale viveva e a rivolgersi ai militari, ai quali aveva raccontato ciò che sarebbe stata costretta a sopportare. Da qui il via ad un'inchiesta costellata, nel dicembre 2016, da un incidente probatorio dinanzi al gip Gelsomina Palmieri, nel corso del quale la ragazza, assistita dall'avvocato Olimpia Rubino, aveva puntato nuovamente il dito contro il genitore. Ribadendo di aver subito, tra gli ultimi mesi del 2015 ed i primi del 2016, gli abusi del papà. Che, oltre a sfogare su di lei le sue voglie, l'avrebbe vessata e sottoposta ad angherie di ogni tipo, anche utilizzando una pompa.

A seguire, il rinvio a a giudizio e un dibattimento scandito dall'escussione di numerosi testimoni: oggi la discussione e l'assoluzione dell'imputato.