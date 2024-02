Un ambulatorio, un cardiologo, un suo amico e le pazienti palpeggiate Benevento. L'inchiesta su quanto si sarebbe verificato al Fatebenefratelli

Da quando, nel settembre 2023, l'inchiesta è rimbalzata all'attenzione dell'opinione pubblica, le indiscrezioni si rincorrono sempre più velocemente, restituendo un quadro che potrebbe essere stato arricchito dall'escussione di alcune parti offese.

A dirigerla è la Procura di Benevento, che l'ha avviata quando ha ricevuto da quella di Potenza il materiale che sarebbe emerso da una serie di intercettazioni disposte in una inchiesta della guardia di finanza che riguarda il presunto insabbiamento di indagini e la presunta manipolazione di processi a Lecce. Tra le persone chiamate in causa figura un viceprocuratore onorario pugliese che compare anche nel troncone di Benevento, insieme con un cardiologo dell'ospedale Fatebenefratelli.

Ai due, che sembra fossero diventati amici dopo una vacanza del medico in Puglia, è contestata una ipotesi di violenza sessuale, ravvisata nei presunti comportamenti che avrebbero assunto in un ambulatorio della struttura sanitaria. Dove, secondo gli inquirenti, il cardiologo ed il viceprocuratore, che sarebbe stato presentato come un collega del primo, avrebbero compiuto atti sessuali ai danni di alcune donne che dovevano sottoporsi a visita ed elettrocardiogramma. Scene che sarebbero state registrate, facile immaginare lo sconcerto che potrebbe assalire le pazienti se venissero loro mostrate.