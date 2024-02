Va a scuola e non rientra: ore di apprensione per un 14enne. L'attesa del papà Benevento. Il ragazzo frequenta il Liceo scientifico Rummo, abita a S. Angelo a Cupolo

E' uscito di casa per andare a scuola, ma non è rientrato. Ecco perchè è comprensibile l'ansia dei genitori di un 14enne di cui non si hanno più notizie. Abita nella zona del Perrillo, in territorio di Sant'Angelo a Cupolo, è di origini straniere, ma cittadino italiano, e frequenta il primo anno del Liceo scientifico Rummo, a Benevento. Dove, questa mattina, le lezioni non si sono tenute perchè era in programma l'assemblea di istituto.

Il ragazzo non è rincasato con il padre, che intorno a mezzogiorno l'attendeva a piazza Risorgimento. Inutili i tentativi di contattarlo telefonicamente, anche da parte dei compagni di classe.

La scomparsa è stata denunciata alla Questura, mentre su fb è partita la catena di condivisione di un appello, corredato di foto, nel quale si spiega che è vestito con pantalone nero (modello cargo) e felpa nera con un leone arancione stampato anteriormente. Neri anche il giubbino e lo zaino del minore, che ha i capelli biondi ed è magro.