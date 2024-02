Discarica abusiva sequestrata dalla Guardia di Finanza a Melizzano Proprietario del fondo segnalato ma le indagini sono ancora in corso per identificare i responsabili

I finanzieri della Tenenza di Solopaca hanno scoperto e sequestrato una discarica abusiva a Melizzano. Si tratta di un'area boschiva, adiacente alla strada comunale, di circa 14mila metri quadri dove sono stati scoperti rifiuti speciali pericolosi, quali vernici e solventi. Inoltre abbandonati anche materiali di risulta provenienti da demolizioni edili, pneumatici, materassi e mobili in legno.

Per questi motivi l’area è stata sequestrata mentre per il proprietario, che vive in provincia di Napoli, è scattata la segnalazione in Procura per violazioni in materia ambientale.

Sono in corso ulteriori indagini tese ad individuare i soggetti responsabili dello sversamento illecito dei rifiuti provenienti dalla demolizione di edifici e da lavorazioni industriali.