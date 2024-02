Contro le truffe, carabinieri in parrocchia per mettere in guardia gli anziani Incontro a Pago Veiano

Iniziativa di sensibilizzazione dei carabinieri della Compagnia Carabinieri di Benevento contro le truffe in genere ed in particolare contro quelle che vedono come vittime gli anziani. L’incontro del 16 febbraio, promosso dal Comandante della Compagnia capoluogo Capitano Emanuele Grio, coadiuvato dal Comandante della Stazione di Pietrelcina, luogotenente Enrico Vernillo, ha riscosso l’interesse e la partecipazione di tanti cittadini che, riunitisi all’interno della Chiesa di San Donato di Pago Veiano, alla presenza del parroco Don Gaetano Collarile, hanno ascoltato con interesse e partecipazione i consigli dati dai militari per tutelarsi da truffe e raggiri che, nella maggior parte dei casi, sono a danno di persone della terza età.

Una situazione che non deve stupire considerato che gli anziani sono spesso soli in casa e che i truffatori fanno leva sui sentimenti più profondi e viscerali come l’amore di una madre o di un padre per i propri figli o sulla fragilità fisica degli anziani. Su questi temi e su alcune regole semplici da mettere in pratica ha relazionato l’Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri che ha portato tanti esempi, raccomandando di fare attenzione a quando sconosciuti contattano telefonicamente affermando che qualche parente è stato coinvolto in un incidente, alludendo a problemi con l’assicurazione o con la giustizia, chiedendo poi del denaro ....e ancora massima cautela quando malintenzionati si spacciano per corrieri, costringendo i malcapitati a pagare per il ritiro di un pacco, facendo credere che sia stato ordinato da un parente. Molto apprezzato anche l’intervento sulle cosidette cyber truffe (fatte attraverso l’invio di false mail o sms da parte di Istituti di credito) e sulle cd. truffe “romantiche”.

L’incontro è stato solo il primo di tanti momenti, organizzati dal Comando Provinciale Carabinieri di Benevento, che si terranno in tutta la giurisdizione. Il consiglio finale per tutti i cittadini in caso di richiesta di aiuto, necessità o anche semplicemente per avere un’informazione è quello di rivolgersi al numero di emergenza 112 dell’Arma dei Carabinieri.