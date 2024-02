Ladri in azione: sfondata vetrata, furto in una fioreria Raid all'interno di un'attività commerciale al rione Mellusi

Ancora un'amara sorpresa per un commerciante di Benevento che alla riapertura dell'attività si è trovato a fare i conti con i chiari segni lasciati dall'autore o dagli autori del furto messo a segno.

Nel mirino una fioreria al quartiere Mellusi. Sempre identica la tecnica utilizzata: dopo aver mandato in frantumi la porta in vetro dell'ingresso, gli autori del raid hanno portato via i soldi che erano custoditi nel registratore di cassa.