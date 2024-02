Quella paziente ripresa con un telefonino nell'ambulatorio di Cardiologia Benevento. Indagine su cardiologo Fatebenefratelli e vpo pugliese, la denuncia di una 60enne

Ha presentato una denuncia per chiedere che vengano perseguiti tutti gli eventuali reati di cui si ritiene vittima. Lo ha fatto, assistita dall'avvocato Antonio Leone, dopo aver visto quelle immagini. Quando la guardia di finanza gliele ha mostrate, è rimasta senza parole. Comprensibile se dinanzi ai propri occhi è comparsa la sua figura: quella di una paziente che, semivestita, era convinta che nel novembre 2021 la stessero visitando, e di certo non immaginava che un'altra persona, vestita con un camice bianco, la stesse immortalando con un telefonino mentre il medico le toccava il seno: resta da capire se solo esercitando la sua professione, o con altre, presunte finalità.

Fotogrammi di cui una sessantenne telesina è venuta a conoscenza quando è stata chiamata a testimoniare dalle fiamme gialle, che li avevano fissati a loro volta in una indagine di cui abbiamo già dato conto. La dirige, dopo aver ricevuto da quella di Potenza il materiale emerso da alcune intercettazioni, la Procura di Benevento.

Si procede per violenza sessuale, una ipotesi prospettata in concorso nei confronti di un cardiologo del Fatebenefratelli e di un viceprocuratore onorario pugliese. Nel mirino degli inquirenti le presunte condotte che avrebbero mantenuto in un ambulatorio della struttura sanitaria, .dove avrebbero compiuto atti sessuali ai danni di alcune donne che dovevano sottoporsi a visita ed elettrocardiogramma.

E' il caso della 60enne, che per questo ha deciso di rivolgersi all'autorità giudiziaria. Come si ricorderà, il filone al vaglio della Procura sannita è stato stralciato da una inchiesta più ampia, nella quale sono stati chiamati in causa il viceprocuratore onorario ed altre persone, che riguarda il presunto insabbiamento di indagini e la presunta manipolazione di processi.