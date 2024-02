Non scappare, ti aspetto e ti faccio più male dell'altra volta: condannato Benevento. Rito abbreviato, 5 mesi, per minaccia, ad un 42enne

Cinque mesi e il risarcimento di 2000 euro in favore della parte civile. E' la condanna decisa dal gup Vincenzo Landolfi con rito abbreviato, dopo aver qualificato come minaccia l'accusa iniziale di stalking, per M. S., 42 anni, di Benevento. Difeso dall'avvocato Luca Russo, l'uomo era stato tirato in ballo per le condotte che avrebbe mantenuto nei confronti dell'ex marito della sua convivente, assistito dall'avvocato Gianni Forgione.

Secondo gli inquirenti, lo avrebbe tormentato e minacciato più volte. In una occasione l'avrebbe invitato a scendere in strada perchè “doveva picchiarlo e fargli male ancora di più della volta precedente”. In un'altra, attraverso alcuni messaggi vocali inviato via Whatsapp, ,lo avrebbe avvertito: “Ci vediamo domani dietero al ponte e con le mani, ti avviso, ti faccio quattro volte tanto di quello che ti ho già fatto... Non scappare, ti nascondi sempre”.

Il riferimento e all'episodio accaduto nell'agosto 2020, quandoil malcapitato era arrivato al pronto soccorso del Rummo con ferite da punta e taglio: al medico aveva riferito di essere caduto accidentalmente, alla Squadra mobile aveva invece spiegato di essere stato aggredito e accoltellato al fianco mentre passeggiava lungo via Napoli. Una vicenda al centro di una inchiesta che nel novembre 2021 era stata archiviata perchè gli elementi raccolti non erano stati ritenuti idonei a reggere il vaglio del dibattimento.