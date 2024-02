Causa un incidente mentre guida sotto l'effetto degli stupefacenti: assolto Benevento. La sentenza per un 25enne

Era accusato di aver causato un incidente stradale nel 2021 mentre era alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, e per questo aveva ricevuto un decreto penale con il quale era stato condannato ad una multa di 15mila euro. Un decreto al quale si è opposto, finendo a processo dinanzi al giudice Graziamaria Monaco, che lo ha assolto perchè il fatto non sussiste. E' la sentenza per un 25enne di Benevento - è stato difeso dall'avvocaato Antonio Leone - per il quale erano stati chiesti 4 mesi di arresto.